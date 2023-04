A carregar o vídeo ...

Ao intervalo do Imortal-V. Guimarães, a contar para a 8.ª jornada do grupo B da 2.ª fase da Liga Betclic, vários jovens jogadores das várias seleções que participam na Festa do Basquetebol, que decorre em Albufeira, saltaram para a quadra e começaram a lançar ao cesto, num bonito exemplo de convívio também dentro das quatro linhas.