Jovic a todo o gás na estreia pela Fiorentina: quatro golos em menos de meia hora

Contratado pela Fiorentina ao Real Madrid, Luka Jovic parece disposto a mostrar aos merengues que erraram ao deixá-lo sair. Diante dos amadores do Real Vicenza, no seu primeiro jogo nos viola, o avançado sérvio entrou ao intervalo e rapidamente deixou a sua marca, apontando quatro golos no espaço de 28 minutos, aos 56', 68', 79' e 84'. Isto num jogo no qual os viola ganharam por 7-0.