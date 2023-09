A carregar o vídeo ...

Juan Bernat deixou esta sexta-feira uma mensagem aos adeptos do Benfica após a assinatura do contrato de empréstimo com o clube da Luz até ao final da temporada, proveniente do PSG. "Olá benfiquistas. Sou o Juan Bernat, estou muito feliz por estar aqui e venho para lutar por todos os objetivos", atirou o lateral-esquerdo espanhol de 30 anos.