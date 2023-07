A carregar o vídeo ...

Jude Bellingham, um dos reforços do Real Madrid para 2023/24, estreou-se a marcar pelos merengues, esta quinta-feira, com um belo 'chapéu' a André Onana do Manchester United. O médio inglês abriu a contagem no marcador que Joselu fechou aos 89' com um autêntico golaço de bicicleta, no triunfo por 2-0 da equipa espanhola. (Vídeo: Real Madrid)