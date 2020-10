Julian Alaphilippe colidiu com mota e sofreu queda aparatosa

A carregar o vídeo ...

A Volta a Flandres, um dos 'monumentos' do ciclismo, foi para a estrada no domingo e terminou com vitória do holandês Mathieu van der Poel . Mas a corrida ficou também marcada pela queda aparatosa do campeão mundial de estrada, Julian Alaphilippe. O francês seguia na frente com Poel e Wout van Aert (que acabou em 2.º) quando colidiu com uma moto da organização e ficou muito maltratado no asfalto, vendo-se obrigado a desistir com fraturas na mão direita. Alaphilippe foi esta segunda-feira operado com sucesso. [Vídeo: Twitter]