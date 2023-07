Júlio Baptista lembra quando pediu a Beckham para bater livre: «Pelo amor de Deus...»

A carregar o vídeo ...

Entre 2005 e 2008, Júlio Baptista esteve vinculado ao Real Madrid e por lá encontrou dois pesos pesados no que a bolas paradas diz respeito. Com o pé esquerdo estava Roberto Carlos; com o direito David Beckham. Isso fazia com que, de certa forma, este tipo de lances fossem quase monopolizados. Ora, nesse período, o médio brasileiro tentou mudar as coisas, mas percebeu que era uma batalha perdida, como recordou entre risos à ESPN Brasil.