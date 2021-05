A carregar o vídeo ...

A Juventus apresentou esta terça-feira a nova camisola para próxima temporada, com as tradicionais riscas pretas e brancas, que historicamente marcam os equipamentos dos bianconeri. Cristiano Ronaldo foi chamado a participar no vídeo de apresentação, numa altura em que os rumores insistem na saída do internacional português da Vecchia Signora (Vídeo Juventus)