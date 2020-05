A carregar o vídeo ...

Depois de mais de dois meses sem futebol, a Juventus partilhou um vídeo com os dois golos que Cristiano Ronaldo marcou em casa frente ao Parma, em janeiro deste ano, garantindo a vitória dos bianconeri na partida (2-1). Se tem saudades destes momentos, recorde os tentos do internacional português, filmados a partir do relvado. (Vídeo Juventus)