Depois de ter marcado dois golos na vitória do Tottenham, por 6-3, frente a uma equipa de estrelas da Liga sul-coreana, Harry Kane voltou a faturar naquele que foi o segundo jogo dos spurs nesta pré-época. Contudo, o golo do internacional inglês revelou-se insuficiente para a equipa de Antonio Conte triunfar diante do Sevilha. 1-1 foi o resultado final. [Vídeo: One Football]