Para lá de ser um atleta de nível incrível, Karsten Warholm é também... uma personagem. Este sábado, nas redes sociais, o recordista mundial dos 400 metros mostrou as condições de treino no Bislett Stadion, com 21 graus negativos, e não teve dúvidas em desafiá-las... sem camisola. Isto depois de umas quantas palmadas no peito e chapadas no rosto!