Alvo do Benfica para suprir a saída de Alejandro Grimaldo, Milos Kerkez recorreu às redes sociais para partilhar um vídeo que está a ser entendido como uma despedida do AZ Alkmaar. "Obrigado a todos os colegas de equipa, treinadores e especialmente os adeptos que me apoiaram a mim e à equipa durante os momentos bons e menos bons esta temporada", escreveu o defesa húngaro.