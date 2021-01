A carregar o vídeo ...

Khabib Nurmagomedov está por estes dias com um grupo de amigos no Dubai e foi aí, a meio de um jantar, que decidiu fazer uma vídeochamada com Cristiano Ronaldo, que acabou por ser 'apanhada' pelo seu companheiro de equipa Islam Makhachev. CR7 e Nurmagomedov nunca esconderam a boa relação que mantêm e este é mais um exemplo da sua ligação.