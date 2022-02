Khabib Nurmagomedov falou de Cristiano Ronaldo e deixou 'aviso' aos rivais do Man. United

A carregar o vídeo ...

O antigo lutador russo Khabib Nurmagomedov revelou esta terça-feira, em declarações à Sky Sports, que nos próximos dias vai questionar Cristiano Ronaldo sobre o seu futuro, basicamente para saber se o português irá ou não permanecer no Manchester United. A revelação surgiu numa conversa entre o antigo astro do UFC e o canal britânico, na qual Khabib lembrou o facto de CR7 lhe ter adiantado as suas decisões no passado muito antes das mesmas estarem avançadas - como sucedeu quando o português voltou a Old Trafford. E houve ainda espaço para um aviso aos rivais do Man. United...