Khabib regressa aos combates após morte do pai e treinador: «Tenho saudades tuas»

Khabib Nurmagomedov regressa à ação este sábadoo, no UFC 255, frente a Justin Gaethje (22-2), na luta pelo título mundial de pesos leves. Um duelo que acontece depois de ter estado parado em virtude da morte do pai e treinador, que faleceu com Covid-19. Na véspera do combate, Khabib confessou as saudades de Abdulmanap, partilhando estas imagens com os fãs nas redes sociais. "Tenho saudades tuas", pode ler-se na legenda.