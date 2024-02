Kika Nazareth em 'conversas indiscretas': «Chamei tantos nomes às minhas colegas...»

A carregar o vídeo ...

É já na sexta-feira que lançamos oficialmente o primeiro episódio do ‘Conversas Indiscretas’, o podcast do jornalista Luís Avelãs, que quinzenalmente vai receber as grandes figuras do desporto português para uma conversa que se quer diferente e (muito) fora da caixa. A primeira ‘vítima’ deste novo projeto Record é a futebolista Kika Nazareth, do Benfica, que mostrou que não é só dentro de campo que tem muito magia para espalhar. Uma conversa muito especial e que não vai querer perder.