A carregar o vídeo ...

É já amanhã que lançamos oficialmente o primeiro episódio do ‘Conversas Indiscretas’, o podcast do jornalista Luís Avelãs, que quinzenalmente vai receber as grandes figuras do desporto português para uma conversa que se quer diferente e (muito) fora da caixa. E no arranque contamos com Kika Nazareth.