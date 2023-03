Kika Nazareth: «Ter ganho o campeonato na Luz contra o Sporting foi o ponto alto da minha curta carreira»

A carregar o vídeo ...

Kika Nazareth esteve esta segunda-feira à conversa com a página 'Fútbol Emotion', onde recordou o momento em que se sagrou campeã nacional frente ao Sporting no Estádio da Luz, a qualificação inédita de Portugal para o Mundial feminino deste ano e onde também aproveitou para deixar um conselho a todos os jovens que têm um sonho, seja ele no futebol ou noutra área distinta. [Vídeo: FútbolEmotionPT/Instagram]