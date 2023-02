Kimpembe acalmou os adeptos do PSG após derrota com o Monaco: defesa ainda saiu aplaudido

A carregar o vídeo ...

Depois de ter sido eliminado pelo Marselha, na quarta-feira, nos oitavos de final da Taça de França, o PSG voltou a perder este sábado, agora para o campeonato, frente ao Monaco. No final da partida, os adeptos parisienses demonstraram todo o seu desagrado, com o capitão Kimpembe a dar a cara pelo grupo de trabalho. O defesa internacional francês ouviu um membro da claque do PSG, de seguida pegou ele mesmo no megafone para falar com todos e ainda saiu aplaudido no final. "Estamos cientes da situação e do que temos que fazer. Ainda vamos precisar de vocês, Por favor, não nos deixem agora. Vamos reagir no balneário. Vamos reagir, mas ainda precisamos de vocês. Não desistam de nós", disse o central. [Vídeo: Prime Video Sport France]