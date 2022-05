Klopp confirma saída de Origi: «É um dos jogadores mais importantes que já tive»

Jürgen Klopp confirmou que Origi vai deixar o Liverpool no final da época. O internacional belga termina contrato com os reds no final de junho, não o vai prolongar e em Itália diz-se mesmo que vai reforçar o Milan na próxima temporada. O técnico do clube inglês deixou vários elogios ao avançado que diz tratar-se de "uma lenda do Liverpool". [Vídeo: One Football]