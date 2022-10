Klopp depois da goleada na Escócia: «Provavelmente vamos embebedar-nos»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp confessou no final do jogo de ontem, com o Glasgow Rangers, para a Liga dos Campeões, que a equipa dos reds tem o hábito de "beber uma cerveja nos jogos fora". Ultimamente os resultados não têm dado aso a comemorações mas nesta deslocação à Escócia, depois de um desfecho tão 'gordo', o treinador do Liverpool disse em jeito de brincadeira que provavelmente o grupo ia embebedar-se... (Vídeo Football Daily)