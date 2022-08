A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp foi esta sexta-feira novamente questionado sobre a cabeçada que Darwin desferiu em Joachim Andersen, no jogo do Liverpool com o Crystal Palace, e o treinador diz que falou com o jogador uruguaio. Contou que Darwin está muito arrependido, mas que agora tem de seguir em frente. (Vídeo Football Daily/Twitter)