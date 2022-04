Klopp e as hipóteses de Mané ganhar a Bola de Ouro: «Se não fores Messi ou Ronaldo...»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp foi questionado depois do jogo com o Villarreal sobre as possibilidades de Sadio Mané ganhar a Bola de Ouro este ano, mas o treinador do Liverpool admitiu desconhecer os critérios de atribuição do prémio. "Ele está a fazer uma grande época, mas não entendo bem essa votação. Não faço ideia. Historicamente tens de ganhar algo, se não fores o Messi ou Ronaldo tens de ganhar a Liga dos Campeões, o que não aconteceu ainda. Deem-nos mais umas semanas." (Vídeo Football Daily/Twitter)