Klopp e as "semelhanças" entre Darwin e Lewandowski: «O Lewa também tinha sessões em que não marcava um único golo»

Jürgen Klopp voltou a sair em defesa de Darwin Núñez esta quinta-feira. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Leicester, o técnico alemão assumiu ver semelhanças entre o avançado uruguaio e Robert Lewandowski, que orientou durante a sua passagem pelo Dortmund. "Vejo semelhanças entre ambos. Acredito que podemos ver a mesma história voltar a acontecer. Ele [Lewandowski] tinha sessões de finalização em que não marcava um único golo", atirou, lembrando a aposta que fazia com o polaco. "Apostávamos 10 euros, cada vez que ele não marcasse teria de dar-mos. Ficava com os meus bolsos cheios de dinheiro." [Vídeo: Anfield Watch]