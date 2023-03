Klopp e o adeus de Firmino ao Liverpool no fim da época: «Fiquei um pouco surpreendido»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp revelou ter ficado surpreendido com o facto de Roberto Firmino ter decidido deixar o Liverpool no final da época, altura em que termina contrato com o clube. Ainda assim, o técnico dos reds disse ser normal. "Fiquei um pouco surpreendido. É completamente normal neste tipo de relações longas que temos com Bobby [Firmino]. É muito especial. Adorei a receção que ele teve quando entrou contra o Man. United", referiu na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 27.ª jornada da Premier League com o Bournemouth.