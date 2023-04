Klopp e o "elefante na sala": «Por que ainda estou aqui sentado?»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp mostrou-se esta segunda-feira consciente de que a sua situação no Liverpool não é fácil. O treinador fez a antevisão do jogo de amanhã o Chelsea, clube que despediu o treinador, e deixou um comentário curioso: "O elefante na sala, do vosso ponto de vista [dos jornalistas], é por que ainda estou sentado aqui? Neste mundo de loucos? O último homem a manter-se de pé..." O Liverpool perdeu os últimos dois jogos no campeonato e é 8.º, a 30 pontos do líder Arsenal. (Vídeo Football Daily)