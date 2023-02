Klopp elogia Ancelotti: «O treinador mais calmo que já conheci em toda a minha vida»

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, teceu esta segunda-feira, na véspera do duelo entre os reds e o Real Madrid para a Liga dos Campeões - amanhã pelas 20 horas -, muitos elogios a Carlo Ancelotti, referindo que o técnico dos merengues é o "mais relaxado" que já conheceu em toda a sua vida, para além de referir que o italiano está num "nível diferente" de todos os outros no que diz respeito à gestão do plantel e dos seus jogadores. (Vídeo: Football Daily)