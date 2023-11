Klopp esteve no meio do desentendimento de Darwin com Guardiola mas confessa: «Não entendi uma palavra»

A carregar o vídeo ...

deste sábado, que terminou com um empate a uma bola, ficou marcado por umno final do jogo, com Jurgen Klopp a ter de agarrar o avançado dos reds. Depois do encontro o treinador do Liverpool foi questionado sobre o sucedido. "Não creio que tenha a ver com a rivalidade histórica entre os dois clubes, até porque o Darwin não sabe nada sobre isso. Foi uma questão emocional. As duas equipas queriam ganhar. Não sei a 100 por cento o que realmente aconteceu porque não entendi uma palavra", reconheceu o treinador alemão. (Vídeo Twitter)