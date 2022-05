A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp voltou a elogiar Luis Díaz, explicando que o impacto do colombiano na equipa do Liverpool "é óbvio". O treinador alemão acrescentou que o avançado "comunica com todos" em campo, mas não deixou depois de estranhar a grande amizade de Luís Díaz com o inglês Curtis Jones... O Liverpool recebe amanhã o Tottenham, na 36.ª jornada da Premier League. (Vídeo Football Daily)