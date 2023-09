A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo do Liverpool desta quinta-feira, diante do LASK Linz, quando em Madrid, no jogo entre Real e Union Berlim, Jude Bellingham marcara o golo salvador dos merengues, aos 90'+4. A reação do técnico alemão diz tudo. Bellingham está mesmo on fire!