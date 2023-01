Klopp irrita-se com jornalista: «Tenho 60 mil conferências no Liverpool e tu estiveste em 59.999 delas»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp perdeu as estribeiras esta sexta-feira na antevisão do jogo de amanhã, com o Brighton, quando foi questionado na conferência de imprensa por que motivo os reds não vão ao mercado para resolverem o problema dos avançados, dado o elevado número de lesões entre os homens da frente. "É porque não há jogadores ou é uma questão financeira?", questionou o repórter da Press Association. Klopp irritou-se e, num monólogo de dois minutos, explicou que os problemas com lesões não se revolvem com idas ao mercado. (Vídeo Football Daily)