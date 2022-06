Klopp mostra irreverência a dançar com o irmão de Luis Díaz

A carregar o vídeo ...

O Liverpool não conseguiu vencer a Liga dos Campeões e terminou em 2.º lugar na Premier League, mas conquistou a Taça da Liga inglesa e ainda a Taça de Inglaterra esta época. Houve por isso motivos para celebrar e Jürgen Klopp que o diga. Os reds celebraram a temporada com os adeptos, numa festa que contou também com a presença dos familiares dos jogadores. Após tirar uma fotografia com o irmão de Luis Díaz, Klopp foi desafiado a dançar e não se negou ao pedido. [Vídeo: Twitter]