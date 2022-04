Divock Origi marcou um dos golos do Liverpool na vitória (2-0) sobre o Everton e, no final do dérbi de Merseyside, recebeu elogios de Jürgen Klopp. O técnico dos reds disse tratar-se do "melhor finalizador" do clube inglês e mesmo "uma lenda dentro e fora de campo". [Vídeo: One Football]