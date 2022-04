Klopp: «Odysseas foi claramente o melhor jogador do Benfica e penso que isso diz muito»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp analisava o duelo contra o Benfica na Luz e na hora de escolher o melhor elemento das águias não teve dúvidas. "Odysseas foi claramente o melhor jogador do Benfica e penso que isso diz muito", atirou o técnico alemão do Liverpool, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, assumindo que a sua equipa "podia e devia" ter marcado mais golos. [Vídeo: UEFA]