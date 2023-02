A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp recusou-se a responder à pergunta de um jornalista depois da derrota do Liverpool com o Wolverhampton, justificando a decisão com "as coisas" que o repórter escreveu. O treinador alemão dos reds explicou que responderia à questão se outro jornalista na sala a colocasse, o que acabou por acontecer. (Vídeo Football Daily)