Klopp rendido a Jota e aos jogadores portugueses: «Entendem o jogo a um nível diferente»

Klopp foi esta sexta-feira, em conferência de imprensa, questionado sobre a consistência de Diogo Jota no Liverpool - esta temporada leva 13 golos e três assistências em 25 jogos - e aproveitou para deixar muitos elogios ao avançado e aos jogadores portugueses. "É o pacote completo. Tem tido muito azar com algumas lesões. O Diogo entra em cada jogo e luta muito. Se olharem para os relatórios médicos que recebi ao longo dos anos, o nome do Diogo está em todos. Não como lesionado, mas sempre com uma contusão, um toque... E claro que, algumas vezes, esteve fora demasiado tempo. Caso contrário, os números dele seriam completamente diferentes. Estava em ótima forma antes de se lesionar, regressou e está novamente em ótima forma. Parece um jogador leve, fresco, explosivo. E depois, é o que sempre foi, um jogador extremamente inteligente", referiu o técnico alemão, antes de elogiar a formação em Portugal: "A quantidade de jogadores que [Portugal] oferece ao mundo em comparação à população que tem.... E o tipo de jogadores que são... É muito especial. Entendem o jogo a um nível diferente e é isso que o Jota representa. Fiquei muito entusiasmado a primeira vez que o vi no Wolverhampton. Pode jogar nas três posições de ataque. O golo que marcou contra o Chelsea... Inacreditável. Só podes fazer aquilo quando estás cheio de confiança. É fantástico", rematou. (Vídeo: X)