A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp não escondeu alguma impaciência quando foi questionado na conferência de imprensa sobre a possibilidade de Mohammed Salah deixar o Liverpool no mercado de janeiro. "Uma semana depois do fecho do mercado perguntas-me sobre uma transferência em janeiro?", atirou o treinador alemão, acabando por se rir. (Vídeo Football Daily/Twitter)