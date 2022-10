Klopp: «Se vissem o Darwin a finalizar no treino diriam 'Oh meu Deus!»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp voltou a sair em defesa da contratação mais cara da história do Liverpool, Darwin Núñez. O treinador dos reds garantiu que o ex-Benfica precisa de "ter calma" nos jogos até porque nos treinos as coisas são bem feitas. "Ele tem de se acalmar. Os movimentos são excecionais. Se vissem o Darwin a finalizar no treino diriam 'Oh meu Deus!' Nos jogos ele é um pouco apressado. Precisa de se acalmar no mesmo em que vai finalizar, um avançado precisa de o sentir. Parte daí. Por isso, não precisa de mudar, é manter como está atualmente", deixou claro Klopp.