Klopp sobre Darwin: «A equipa não está a 'voar' e isso não facilita a vida dos avançados»

Jurgen Klopp foi esta segunda-feira questionado sobre Darwin e o treinador do Liverpool garantiu que o avançado uruguaio "está bem". O técnico reconheceu que a adaptação do jogador que os reds compraram ao Benfica no verão tem sido mais demorada e que os três jogos de suspensão que cumpriu não ajudaram. Mas o facto de a equipa não estar a atravessar um grande momento também não... (Vídeo Football Daily)