Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, abordou esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de amanhã com o Everton (12h30), o regresso de Darwin Núñez, frisando que o avançado uruguaio, ex-Benfica, está em boa forma e "aprendeu a lição" depois de ter sido suspenso diante do Crystal Palace. (Vídeo: Football Daily)