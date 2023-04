Klopp sobre Darwin: «O inglês dele ainda não é bom, se é que realmente existe...»

A carregar o vídeo ...

Jürgen Klopp comentou o desempenho de Darwin Núñez, avançado uruguaio que cumpre a primeira temporada ao serviço do Liverpool. Para o treinador alemão, o principal entrave ao desenvolvimento e completa adaptação do ex-jogador do Benfica ao clube tem sido a sua dificuldade em falar inglês.



"O Darwin é um jogador que tem características e qualidades diferentes de todos os outros jogadores, e isso é bom. É uma máquina e já marcou este número de golos. Está tudo bem, mas ele ainda está a adaptar-se. O inglês dele ainda não é bom, se é que realmente existe, estamos a trabalhar imenso para que isso mude. Acaba por ser uma época de estreia difícil, não só para toda a equipa, e que depois acaba por sobrar para ele. Como pode um avançado brilhar quando a equipa está a ter dificuldades? É impossível. Mas ele já teve grandes momentos aqui, mas também já teve lesionado em alguns momentos e suspenso noutros. Não é saudável. Ele quer desesperadamente jogar de início, mas temos de encontrar uma forma de fazer com que ele brilhe outra vez. Temos de encaixar bem os jogadores que têm características que nos podem fortalecer. Eu estou bem com essa situação. Darwin não está sempre contente, não é como se ele sorrisse para mim quando ele se apercebe que não vai jogar de início. Não é isso que acontece, mas eu estou bem com isso. É desta forma que temos de gerir a situação. Temos cinco ou seis jogadores ausentes lá na frente e eu tenho de tomar decisões e isso está bom para mim. Quantos mais treinos temos, mais oportunidades os jogadores têm para aparecer. Quando ele reapareceu foi excecional", disse, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nottingham Forest.