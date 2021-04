Kluivert: «Temos jogadores muito talentosos na 'cantera' do Barcelona»

A carregar o vídeo ...

Patrick Kluivert, ex-jogador do Barcelona e atual diretor da academia dos catalães, destaca o trabalho feito nas camadas jovens do clube. Em entrevista à La Liga, por ocasião da final da Taça do Rei com o Athletic Bilbao, o holandês explica a filosofia do clube. Ansu Fati, Mingueza, Ilaix Moriba e Riqui Puig fazem parte da equipa orientada por Ronald Koeman e são formados no Barça. [Vídeo: La Liga]