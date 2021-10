A carregar o vídeo ...

Este sábado, Douglas Silva de Andrade brilhou em mais um combate da UFC. O brasileiro venceu Gaetano Pirrello com um knockout brutal na primeira ronda do combate. Todavia, o lutador brasileiro não deu apenas 'show' enquanto a luta decorria. Após o árbitro terminar o combate, Douglas festejou com muitos mortais à mistura [Créditos: Twitter/MMAMoments]