A carregar o vídeo ...

O combate entre Sam Patterson e Yanal Ashmoz, do card preliminar do UFC 286, foi resolvido logo no primeiro round e uma forma brutal. Ashmoz atacou a todo o gás, 'massacrou' o adversário e o árbitro foi obrigado a dar tudo por resolvido. Patterson ficou tão perdido após um ataque tão fulgurante, que, já depois da luta ter terminado, quis lutar contra... o juiz!