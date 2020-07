Konami 'desiste' da edição PES 2021 para levar o jogo para um outro nível

A carregar o vídeo ...

A KONAMI confirmou esta quarta-feira aquilo que já se especulava desde a semana passada , ao anunciar a decisão de 'desistir' de lançar uma nova edição do PES para 2021, optando por colocar no mercado apenas uma atualização do vídeojogo atual. A decisão da empresa nipónica deve-se ao facto de a KONAMI se querer focar na próxima geração de consolas (PlayStation 5 e Xbox Series X), focando assim a sua atenção para o desenvolvimento do PES 2022, que será o primeiro da saga a ser lançado na nova geração. Um anúncio feito em comunicado e onde a empresa partilhou este vídeo que já deixa água na boca para o que aí vem.