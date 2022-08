Koulibaly ligou a Terry a pedir autorização para... usar a camisola 26

A carregar o vídeo ...

Desde que John Terry deixou o Chelsea, em 2017, a camisola 26 do clube tem ficado guardada no armário, mas para 2022/23 o cenário vai mudar. Kalidou Koulibaly, recém contratado ao Nápoles, quis manter o seu número tradicional e decidiu-se por esse dorsal, mas antes de oficializar a escolha fez algo que está a merecer muitos elogios dos adeptos. Ligou a John Terry para lhe pedir autorização. A conversa foi gravada pelo próprio Koulibaly e partilhada nas redes sociais. Aqui deixamos a transcrição.



"John, queria pedir-te algo porque, tal como tu sabes, eu joguei com a 26 no Nápoles e reparei que, desde que saíste do clube, mais ninguém a utilizou. Não sei se foi retirada ou não, se ninguém a quis, mas queria pedir-te se seria possível ficar com ela", questionou o defensor.



Terry nem hesitou na resposta. "O 26 é um número especial para mim. Sim, meu, aprecio muito o facto de teres ligado e não tenho qualquer problema em que fiques com ela. Um prazer! Desejo-te o melhor, porque sei o quão importante o número era para mim e obviamente já te vi a usá-lo. Por isso, o prazer é meu, dou-te o 26", disse o ex-defesa.



Koulibaly agradeceu, assumiu que iria ficar com uma camisola "pesada", mas Terry tirou-lhe esse peso de cima, desde que conquiste troféus pelo clube...