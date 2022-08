Deram que falar as palavras de Aurelio De Laurentiis, o polémico presidente do Nápoles, que garantiuu que não vai contratar mais jogadores africanos, "a não ser que assinem um acordo abdicando da Taça das Nações Africanas". Confrontado com essas declarações, o senegalês Kalidou Koulibaly, que até há poucas semanas atuava nos napolitanos, respondeu desta forma. (Vídeo: One Football)