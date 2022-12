Kroos nem foi ao Mundial mas há quem o coloque entre os piores... da competição

A carregar o vídeo ...

Ainda se fazem balanços do Mundial'22 e, na hora de escolher as 'desilusões' do torneio do Qatar, a jornalista espanhola Cristina Cubero apontou... Kroos. Ora, o alemão que já disse adeus à Mannschaft há mais de um ano não participou obviamente na competição e, apesar dos colegas de Cubero no painel do El Chiringuito' a avisarem disso mesmo, não foi o suficiente para o 'eco' chegar ao jogador do Real Madrid. "Já sabia que alguém ia culpar-me", reagiu com humor no Twitter partilhando o vídeo da gaffe