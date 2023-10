Kyle Walker elege Neymar como o adversário mais difícil: «Parece que está a jogar no recreio da escola»

A carregar o vídeo ...

Durante uma entrevista à EA SPORTS, a propósito do recente FC 24, Kyle Walker elegeu o brasileiro Neymar Jr. como o adversário mais difícil que já defrontou na carreira. "Neymar faz com que nada seja a mesma coisa. Podes assistir vídeos de outros jogadores e reconhecer os movimentos e padrões. Neymar parece que está a jogar como se estivesse no recreio da escola", disse o defesa inglês, que elogiou ainda Vinícius Jr., Mbappé e Hazard, este último quando jogava no Chelsea.