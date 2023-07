Kylian Mbappé contra Usain Bolt: quem venceria esta batalha?

A carregar o vídeo ...

Muitas vezes já se escreveu sobre a velocidade de Kylian Mbappé e várias foram as vezes que se colocou o avançado francês em comparação com os grandes nomes da velocidade. A questão andou sempre no ar: quanto faria o jogador do Paris SG numa corrida de 100 metros? A resposta surge nesta simulação em 3D, que utiliza como referência o pico de velocidade máximo de 38 km/h que Mbappé atingiu numa partida. O exercício coloca ainda Mbappé em luta contra o Bolt do recorde mundial (9.587 segundos), algo que, naturalmente, o avançado não consegue atingir.