Kyrgios denunciou e Krejcíkova... confirmou: tenista checa incomodada pelo cheiro a erva no US Open

Kyrgios denunciou e Barbora Krejcíkova... confirmou. A tenista checa disputava, no US Open, uma partida de pares com a companheira Katerina Siniaková, quando se dirigiu ao árbitro para dizer que se estava a sentir incomodada pelo cheiro a marijuana. Kader Nouni, o juíz, interrompeu de imediato o encontro e fez sinal para as bancadas, pedindo ao público que se controlasse. (: Eurosport)